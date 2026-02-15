Prinzessin Kate: So half Schwester Pippa bei ihrem Krebs-Video

Eine bislang unbekannte, aber wichtige Rolle von Pippa Matthews wird in einer neuen Biografie über die britischen Royals enthüllt. So habe die Schwester von Prinzessin Kate maßgeblich zu dem bewegenden Video beigetragen, in dem sie 2024 von ihrer Krebsdiagnose berichtete.

Das Verhältnis von Prinzessin Kate (44) und ihrer Schwester Pippa Matthews (42) gilt als sehr eng. Wie eine neue Biografie beleuchtet, konnte die Ehefrau von Prinz William (43) wohl auch bei der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung auf ihre Vertraute zählen.

Pippa formulierte die Worte mit Royal-Experte Russell Myers beschreibt laut "Mirror" in seinem Buch mit dem Titel "William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story", das am 10. März erscheint, wie Pippa an der Videobotschaft mitwirkte, in der Kate im März 2024 ihre Diagnose öffentlich machte.

"Die Prinzessin hatte sich bereits entschieden, eine persönliche Erklärung abzugeben", verrät Myers. "Sie hatte die positive und herzliche Reaktion miterlebt, die dem König entgegengebracht wurde, als er so offen über seine eigene Diagnose gesprochen hatte. Darüber hinaus glaubte die Prinzessin, dass ihre Erfahrung anderen in ähnlich belastenden Situationen helfen könnte." Dabei hatte sie den Rückhalt ihrer Liebsten: "Catherines Familie stand ihr zur Seite, und ihre Schwester Pippa half beim Schreiben des Drehbuchs für die kurze Videobotschaft."

Mit dem Clip reagierte Kate damals auf das wochenlange Rätselraten um ihre öffentliche Abwesenheit. Während die dreifache Mutter leger in Jeans und Pullover auf einer Bank inmitten von Narzissen saß, berichtete sie, dass bei Untersuchungen nach ihrer Bauchoperation im Januar zuvor Krebs diagnostiziert worden war, dass sie sich in einem frühen Stadium der Behandlung befinde und dass sie und ihr Mann Zeit gebraucht hätten, um ihren Kindern die Situation zu erklären. Zum Schluss bekundete Kate an alle Krebserkrankten: "Ihr seid nicht allein."

Unterstützung im privaten und öffentlichen Rahmen

Pippa soll ihre berühmte Schwester auch in der Folgezeit im Hintergrund stark unterstützt haben. So habe sie die Thronfolgerfamilie regelmäßig besucht - ebenso wie die Eltern und Bruder James Middleton (38). Die ganze Familie habe zusammengehalten, um Kate beizustehen und sie zu entlasten. So habe es etwa "ruhige Abendessen" und "Spielverabredungen, um die Kinder zu unterhalten" gegeben.

Auch für ihre ersten Auftritte nach der Bekanntgabe konnte Prinzessin Kate auf ihre Schwester zählen. Pippa begleitete ihre Schwester und Nichte Charlotte (10) etwa im Juli 2024 zum Wimbledon-Tennisturnier und im Dezember zu dem von Kate organisierten Weihnachtsgottesdienst "Together at Christmas".

Im September 2024 konnte die Prinzessin mitteilen, dass sie die Chemotherapie abgeschlossen habe. Im Januar 2025 erklärte Kate, dass sie in Remission sei.