Prinzessin Kate: So half Schwester Pippa bei ihrem Krebs-Video

Eine bislang unbekannte, aber wichtige Rolle von Pippa Matthews wird in einer neuen Biografie über die britischen Royals enthüllt. So habe die Schwester von Prinzessin Kate maßgeblich zu dem bewegenden Video beigetragen, in dem sie 2024 von ihrer Krebsdiagnose berichtete.
Das Verhältnis von Prinzessin Kate (44) und ihrer Schwester Pippa Matthews (42) gilt als sehr eng. Wie eine neue Biografie beleuchtet, konnte die Ehefrau von Prinz William (43) wohl auch bei der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung auf ihre Vertraute zählen.