Prinz William: Neue Details zu seiner Brasilien-Reise

Inmitten der Debatte um seinen Onkel Andrew (65) plant Prinz William (43) seine Reise nach Brasilien, wo er am 5. November der Eartshot-Preisverleihung in Rio de Janeiro beiwohnen wird. Rund um den Termin wird der britische Thronfolger noch an weiteren Treffen teilnehmen, die sich mit Umweltthemen befassen und die nächste Generation junger Klimaaktivisten einbeziehen, wie unter anderem die britische "Hello!" unter Berufung auf den Kensington-Palast berichtet. Anreisen werde er zu seinem ersten offiziellen Besuch in Brasilien übrigens mit einem Linienflug.

William soll Können auf dem Fußballplatz zeigen Zu den Höhepunkten seines Aufenthalts gehört wohl der Besuch im legendären Maracanã-Stadion, wo William an einer Veranstaltung von Generation Earthshot mit Jugendlichen aus der gesamten Region teilnehmen wird. Die jungen Teilnehmer absolvieren ein dreitägiges Programm zur Ausbildung als Klimaschützer. Zudem wird der fußballbegeisterte Royal Fußballprogramme besuchen und dabei wohl auch sein Können auf dem Platz unter Beweis stellen.

Erwartet wird der Sohn von König Charles III. (76) auch bei einem Gipfeltreffen seines Konsortiums United for Wildlife, das sich für die Bekämpfung des illegalen Handels mit Wildtierprodukten und gefährdeten Arten einsetzt. Dort wird er eine Rede halten sowie sich mit führenden Persönlichkeiten aus der Privatwirtschaft, Philanthropen sowie indigenen und lokalen Gemeindevertretern treffen, um den Kampf gegen Umweltkriminalität zu intensivieren. Während seines Aufenthalts in Brasilien wird er außerdem bekannte Sehenswürdigkeiten in Rio de Janeiro besuchen, darunter auch die legendären Strände.

Nach Earthshot-Preisverleihung noch zur UN-Klimakonferenz

Am Mittwoch, dem 5. November, wird der Prinz dann die 15 Finalisten des Earthshot-Preises treffen, bevor er an der Verleihung teilnimmt. Der Earthshot-Preis ist ein globaler Umweltpreis, den Prinz William seit 2021 für innovative Lösungen bezüglich der größten globalen Umweltprobleme wie Klimawandel, Luftverschmutzung und Artenverlust vergibt. Die fünf Gewinner werden im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung im Museum of Tomorrow bekanntgegeben und erhalten jeweils eine Million Pfund. Auf der Bühne stehen an dem Abend Stars wie Kylie Minogue (57) und Shawn Mendes (27). Ex-Rennfahrer Sebastian Vettel (38) wird ebenfalls teilnehmen.

Im Anschluss an seinen Aufenthalt in Rio de Janeiro soll William noch nach Belém reisen, um den König bei der UN-Klimakonferenz zu vertreten. Seine Ehefrau, Prinzessin Kate (43), wird ihn nicht nach Brasilien begleiten. Wie bereits berichtet wurde, bleibe sie bei den drei Kindern und bereite den Umzug der Familie vor. In den kommenden Wochen will das Thronfolgerpaar vom Adelaide Cottage in die nahegelegene, größere Forest Lodge ziehen.