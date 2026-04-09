Prinz Philip: Der unvergessene König der Herzen starb vor fünf Jahren

Vor genau fünf Jahren, am 9. April 2021, verstarb Prinzgemahl Philip im Alter von 99 Jahren. Er war eine der prägendsten Figuren des britischen Königshauses, bekannt für seine strengen Werte und seinen kernigen Humor.
"The Hun" - der Hunne. So hat ihn seine Schwiegermutter, die Queen Mum, genannt. "Hunne" ist in England ein ziemlich gehässiges Schimpfwort für Deutsche. Dass die knorrige Königinmutter ihn so titulierte, hat Prinz Philip vermutlich gut gefallen, denn er hatte ein großes Herz für ätzenden Schabernack, selbst wenn er in der vereinfachten Form von der Schwiegermama daherkam.