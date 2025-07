Die fünfte Staffel von „Princess Charming“ bringt nicht nur eine neue Princess, sondern auch 18 ganz unterschiedliche Frauen mit – jede mit ihrer eigenen Geschichte, Ausstrahlung und Haltung zur Liebe. Diese Kandidatinnen wollen Princess Vanessa für sich gewinnen.

Welche Kandidatinnen kämpfen um Vanessas Herz?

Alia (26 Jahre alt): Heilerziehungspflegerin aus Viersen

Alia beschreibt sich als empathisch, humorvoll, ehrlich und mal Energie pur, mal Ruhepol. Besonders anziehend findet sie feminine Frauen, die tragen, was ihnen gefällt. Ihr Motto: „So wie ich bin, bin ich gut – egal, wer das wie sieht.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Anna (29 Jahre alt): Fahrlehrerin aus Iserlohn

Anna steht auf taffe, extrovertierte Frauen und beschreibt sich selbst als offen, albern und fast immer gut gelaunt. Ihr Lebensmotto stammt von Pippi Langstrumpf: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Bianca (36 Jahre alt): Customer Success Managerin aus Berlin

Welcher Typ Frau ist Bianca egal – Hauptsache, die Energie passt. Sie sieht sich selbst als hoffnungslose Romantikerin mit schmutzigem Humor und lacht am liebsten über ihre eigenen Witze.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Caro (26 Jahre alt): Studentin aus Köln

Caro fühlt sich meist zu tomboy-femmes hingezogen, idealerweise im gleichen Alter oder älter – entscheidend ist aber die Ausstrahlung. Als hoffnungslose Romantikerin sorgt sie dafür, dass es nie langweilig wird. Und: Zwei Haie beim Tauchen haben sie so begeistert, dass sie jetzt als Tattoo mit ihr durchs Leben schwimmen.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Chantal-Jale (24 Jahre alt): Schauspielerin aus Wuppertal

Ob feminin oder maskulin – Chantal-Jale gefällt beides, weil sie sich selbst irgendwo dazwischen sieht. Kreativ, selbstbewusst und immer für einen Spaß zu haben, lebt sie nach dem Motto: „Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Donija „Doni“ (31 Jahre alt): aus der Nähe von Bielefeld

Bei Frauen zählt für Doni nur eins: Sie muss geflasht sein. Ihr Englisch funktioniert angeblich nur mit ein paar Drinks – wobei selbst das fraglich ist. Ihr Lebensmotto: „Man ist nie zu alt für irgendwas.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Fiona (24 Jahre alt): Selbstständige Social Media Managerin aus Köln

Fiona steht auf Frauen mit dominanter Ausstrahlung – Black-Cat-Energy inklusive. Verliebt? Das merkt sie meist erst, wenn's zu spät ist. Selbst beschreibt sie sich als verpeilt, tollpatschig und mit einer ordentlichen Portion Humor.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Jeni (26 Jahre alt): Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Essen

Jeni mag feminine Frauen – entscheidend ist aber das gewisse Etwas. Obwohl sie aussieht wie 12, ist sie längst 26. Ihr Lebensmotto: „Was du für dich nicht willst, tu auch keinem anderen an.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Johanna (25 Jahre alt): Studentin aus Freiburg

Johanna fühlt sich zu femininen, sportlichen Frauen hingezogen – am liebsten gleich alt oder älter. Am wichtigsten ist ihr aber eine warme, positive Ausstrahlung. Sie selbst ist sportbegeistert, abenteuerlustig und einfühlsam, mit dem Motto: „If you can dream it, you can do it.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Julia (27 Jahre alt): Sozialpädagogin aus Hamburg

Tattoos und besondere Ausstrahlung ziehen Julia magisch an, vor allem, wenn die Augen sie fesseln. Verliebt ist sie, wenn’s kribbelt, sie ständig die Nähe sucht und sich schon eine gemeinsame Zukunft ausmalt. Ihr Lebensmotto: „Jedes Abenteuer beginnt mit einem Ja.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Kelly (30 Jahre alt): Krankenschwester aus Kassel

Kelly steht auf den Schneewittchentyp – dunkle Haare, feminin – aber am Ende zählt der Vibe. Selbst bezeichnet sie sich als Quatschkopf und großen Spaßvogel, der gern sozial ist und für fast alles zu haben. Ihr Motto: „Why not?“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Kim (28 Jahre alt): Beschäftigte im Öffentlichen Dienst aus Aachen

Lange Haare, feminin, sportlich – das spricht Kim an. Doch am wichtigsten ist, dass es sofort klickt. Sie beschreibt sich als empathisch, tollpatschig, aufmerksam und spontan – mit einer Vorliebe für intensive Gespräche. Ihr Lebensmotto: „Everything is a choice!“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Lara (23 Jahre alt): Pflegefachfrau aus Magdeburg

Lara lebt nach dem Motto: „Yolo – ich lebe nur einmal, und das ist jetzt. Das Leben ist eh schon viel zu kurz.“ Mal faul, mal voller Energie, gibt sie immer viel und passt sich leicht an. Und ihr Fun Fact? Sie isst lieber „Heis“ statt Eis – geschmolzenes Eis aus der Mikrowelle, weil sie kaltes Eis nicht mag.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Lotti (27 Jahre alt): Digital Creative aus Berlin und Hamburg

Ob maskulin, androgyn oder feminin – bei Lotti zählt vor allem der Vibe. Tendenziell datet sie gerne ältere oder gleichaltrige Frauen, ist optisch aber offen. Ihr Fun Fact: Sie hat einen dritten Nippel. Und ihr Lebensmotto? „Live, Laugh, Lezzie.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Marlene (27 Jahre alt): Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Psychiatrie aus Köln

Was Marlene bei Frauen begeistert? Eine warme Ausstrahlung und ein Lächeln, das hängen bleibt. Sie selbst ist spontan, lustig, liebevoll – und ein kleines bisschen chaotisch. Ihr Lebensmotto: „Mal gewinnt man, mal verliert man.“

Foto: RTL / Fine Lohmann

Seinep (29 Jahre alt): Großhandelskauffrau aus Oldenburg

Seinep steht auf Frauen mit Fuego – selbstbewusst, strahlend, tiefgründig und mit Herz. Am meisten faszinieren sie jene, die zwischen den Zeilen berühren, zum Lachen bringen und wissen, was sie wollen. Verliebt ist sie, wenn sie gedanklich nur noch bei dieser einen Person ist. Offen, lustig, direkt und spontan – so beschreibt sie sich selbst.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Shirine (32 Jahre alt): Ganzheitliche Gesundheitsberaterin aus Hanau

Shirine mag feminine Frauen – gerne älter, aber bitte nicht mehr als zehn Jahre. Abenteuerlustig, fürsorglich und mit großer Liebe fürs Essen bezeichnet sie sich selbst als echten Foodie. Und kurz vor Showbeginn? Hat sie sich noch die Hand gebrochen.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Vanessa (26 Jahre alt): Erzieherin und Studentin (Kindheitspädagogik) aus Dresden

Vanessa steht auf selbstbewusste Frauen, die wissen, was sie wollen. Selbst beschreibt sie sich als aufgeschlossen, bauchgesteuert und mit einem guten Sinn für Situationskomik. Verliebt ist sie, wenn sie mit einem Grinsen im Kissen einschläft und jede gemeinsame Sekunde genießt.

Foto: RTL / Fine Lohmann

Wann startet die 5. Staffel von „Princess Charming“?

Alle Infos zum Start und zu den Sendeterminen von „Princess Charming“ 2025 lesen Sie hier: Princess Charming (Staffel 5): Start und Sendetermine.

Wo kann man „Princess Charming“ schauen?

Alle Staffeln von „Princess Charming“ können Sie jederzeit auf RTL+ streamen. Hier geht’s direkt zum Angebot:

ANZEIGE

Um was geht es bei „Princess Charming“?

Seit 2021 mischt „Princess Charming“ das deutsche Reality-TV auf – anders, queer und ohne klassische Klischees. Im Mittelpunkt: eine Frau, die Frauen liebt und sich auf das Abenteuer einlässt, zwischen rund 20 Kandidatinnen ihre Partnerin fürs Leben zu finden. Statt patriarchalem Balzgehabe gibt’s ehrliche Gespräche, emotionale Nähe und queere Sichtbarkeit. Rosen? Gibt’s hier nicht – vergeben werden Ketten.

Die Sendung ist längst mehr als nur eine Dating-Show. Sie gibt lesbischen und bisexuellen Frauen eine Bühne, die im Fernsehen sonst oft fehlt. Kein Wunder, dass „Princess Charming“ schnell eine treue Community gefunden hat – und inzwischen als eines der wichtigsten Formate für queere Repräsentation im deutschen Fernsehen gilt.