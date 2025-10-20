Primatenforscherin wurde 91 Jahre alt: Jane Goodall starb an einem Herzstillstand

Knapp drei Wochen nach ihrem plötzlichen Tod ist nun die Todesursache der legendären Primatenforscherin Jane Goodall bekannt geworden. Die 91-Jährige starb laut ihrer Sterbeurkunde an Herzstillstand. Die Wissenschaftlerin wurde während einer Vortragsreise tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden.
