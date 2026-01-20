Pride 2026 in Stuttgart: Neue Schirmherrschaft für Stuttgarter CSD steht fest

Die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Ulrike Groos, übernimmt 2026 die Schirmherrschaft für die Stuttgart Pride. Ein Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und queerer Community.
Die Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Ulrike Groos, übernimmt 2026 die Schirmherrschaft für die Stuttgart Pride. Die Interessengemeinschaft CSD Stuttgart setzt damit ein Zeichen der Solidarität zwischen Kultur und queerer Community und nimmt Bezug zur angespannten Haushaltslage Stuttgarts. Diese betreffe insbesondere den Kultur- und Sozialbereich und setze damit auch zahlreiche Vereine und Organisationen der queeren Community unter Druck, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.