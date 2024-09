Pressenhersteller: Schuler macht Weingarten dicht

1 Ein Mitarbeiter macht eine Schmierbohrung an einem Exzenterrad. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Göppinger Pressenhersteller Schuler streicht in Deutschland rund 470 Stellen. Neben Weingarten sind auch Gemmingen und Erfurt betroffen. Grund ist die Strukturkrise in der Autoindustrie.











Der Pressenhersteller Schuler in Göppingen reagiert auf die Krise in der Autoindustrie. Die Fahrzeughersteller seien in ihren Werken zu wenig ausgelastet, erklärte ein Schuler-Sprecher. Deswegen sei auch die Nachfrage nach Pressen entsprechend niedrig. „Wir müssen uns mittelfristig auf eine geringere Nachfrage in Deutschland einstellen“, meinte der Sprecher. Geschlossen wird der Schuler-Standort im oberschwäbischen Weingarten. Von den aktuell 270 Stellen sollen 130 wegfallen, 140 Beschäftigten will das Unternehmen Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten.