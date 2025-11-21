Premiere vor 15 Jahren: Alexander Klaws feiert gelungenes Tarzan-Comeback in Hamburg

Alexander Klaws ist wieder in den Lendenschurz von Tarzan geschlüpft. Für ihn und seine Frau stellte das Comeback im Neue Flora in Hamburg einen besonderen Moment dar.

Vor fast genau 15 Jahren hat "DSDS"-Sieger Alexander Klaws (42) im Hamburger Stage Theater Neue Flora sein Debüt als Disney-Figur Tarzan gegeben und die Rolle dort bis 2013 innegehabt. Am Donnerstagabend feierte er nun an jenem Ort, an dem er erstmals die Bühnen-Liane schwang, im Beisein zahlreicher prominenter Stargäste sein Comeback - Standing Ovations inklusive.

Bei der modernen Neuinszenierung der berühmten Geschichte über ein Waisenkind, das im Dschungel von Affen großgezogen wird, fanden sich unter anderem Evelyn Burdecki, Florence Kasumba, Jannik Schümann, Katy Karrenbauer, Jenny Elvers, Collien Fernandes und Fernanda Brandão ein: Nicht nur die ehemalige Hot-Banditoz-Sängerin habe sich dabei "riesig gefreut, Alexander Klaws noch einmal in der Rolle seines Lebens gesehen zu haben".

Ein besonderer Ort für Alexander Klaws und seine Ehefrau

Denn allzu viele Gelegenheiten wird es hierfür wohl nicht mehr geben. Eigentlicher Hauptstar des Musicals ist Philipp Büttner, Klaws wird bis April des kommenden Jahres nur hin und wieder als Gaststar in den Lendenschurz schlüpfen. Um diesen glaubwürdig tragen zu können, habe er zuletzt fleißig geschuftet und sich in Verzicht geübt, wie er der "Bild"-Zeitung kurz vor seinem Auftritt verraten hat: "Ich habe in den letzten Wochen noch mehr auf meine Ernährung geachtet und in unserem eigenen Fitnessstudio für die Rolle trainiert."

Für Klaws und seine Ehefrau Nadja Scheiwiller, mit der er vor dem Theaterstück gemeinsam über den roten Teppich schritt, hält dieser Ort eine besondere Bedeutung parat. Schließlich lernten sie sich dort bei gemeinsamen Proben kennen und lieben, Scheiwiller verkörperte Tarzans große Liebe Jane. Inzwischen sind sie seit sechs Jahren glücklich verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Zumindest für die Dauer des Musicals verliebt sich Klaws nun in Abla Alaoui, die diesmal Jane spielt.