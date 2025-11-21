Premiere vor 15 Jahren: Alexander Klaws feiert gelungenes Tarzan-Comeback in Hamburg

Alexander Klaws ist wieder in den Lendenschurz von Tarzan geschlüpft. Für ihn und seine Frau stellte das Comeback im Neue Flora in Hamburg einen besonderen Moment dar.
Vor fast genau 15 Jahren hat "DSDS"-Sieger Alexander Klaws (42) im Hamburger Stage Theater Neue Flora sein Debüt als Disney-Figur Tarzan gegeben und die Rolle dort bis 2013 innegehabt. Am Donnerstagabend feierte er nun an jenem Ort, an dem er erstmals die Bühnen-Liane schwang, im Beisein zahlreicher prominenter Stargäste sein Comeback - Standing Ovations inklusive.