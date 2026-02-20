Amanda Seyfried hat bei der Premiere ihres neuen Films "The Testament of Ann Lee" auf der Berlinale alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin erschien in einer atemberaubenden Tüllrobe auf dem roten Teppich.
Der rote Teppich vor dem Berlinale Palast wurde am Donnerstagabend wieder einmal zum glamourösesten Laufsteg der Filmwelt. Mittendrin: Amanda Seyfried (40), die zur Premiere ihres neuen Films "The Testament of Ann Lee" auf der 76. Berlinale erschien - und dabei einen modischen Volltreffer landete.