Amanda Seyfried hat bei der Premiere ihres neuen Films "The Testament of Ann Lee" auf der Berlinale alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin erschien in einer atemberaubenden Tüllrobe auf dem roten Teppich.

Der rote Teppich vor dem Berlinale Palast wurde am Donnerstagabend wieder einmal zum glamourösesten Laufsteg der Filmwelt. Mittendrin: Amanda Seyfried (40), die zur Premiere ihres neuen Films "The Testament of Ann Lee" auf der 76. Berlinale erschien - und dabei einen modischen Volltreffer landete.

Die Hollywood-Schauspielerin legte in einer halbtransparenten, cremefarbenen Robe mit ausladendem Tüllrock, der mit funkelnden Schmucksteinen in Blütenform bestickt war, einen schon fast märchenhaften Auftritt hin. An der Vorderseite bestach das Spaghettiträger-Kleid mit einem fließenden, kupferfarbenen Einsatz. Ihre blonden Haare trug Seyfried in wilden Locken offen über die Schultern, dazu setzte sie auf eine filigrane Kette von Tiffany & Co. und mehrere Ringe.

Wahre Geschichte einer visionären Frau

"The Testament of Ann Lee" erzählt die Geschichte von Ann Lee, der Gründerin der religiösen Gemeinschaft der Shaker. Seyfried verkörpert darin die charismatische Anführerin, die im 18. Jahrhundert Gleichheit zwischen den Geschlechtern und sozialen Schichten predigte und von ihren Anhängern verehrt wurde. Für diese Darstellung erhielt sie bereits Nominierungen bei den Golden Globes sowie den Critics Choice Awards. Das historische Filmdrama und Musical kommt am 12. März in die deutschen Kinos.

Doch nicht nur Seyfried selbst zog die Aufmerksamkeit bei der Premiere auf sich. Ihre Co-Darstellerin Viola Prettejohn (22), bekannt aus der Serie "The Crown", erschien in einem schwarzen Ensemble aus Bralette und passendem Rock mit gewagtem Oberschenkelschlitz. Das Besondere: Ihr Oberteil war mit Glöckchen verziert, die bei jedem Schritt über den roten Teppich leise klingelten. Gemeinsam mit Regisseurin Mona Fastvold posierten die beiden Hauptdarstellerinnen gut gelaunt für die Fotografen in Berlin.