Zum ersten Mal verlegt der Künstler Gunter Demnig in Stuttgart eine Stolperschwelle auf dem Gebiet des Dornhaldenfriedhofs. Sie erinnert an 21 Menschen, die dort hingerichtet wurden.
Auch das kann bei einer Premiere geschehen: Das ausgehobene Loch ist zu tief. Gunter Demnig, Künstler und Initiator des Stolpersteinprojekts, ist gerade aus dem roten Kleinbus gestiegen, mit dem er seine Tour durch Stuttgart absolvieren wird. Der Dornhaldenfriedhof ist seine erste Station. Es ist 8.50 Uhr, als er inmitten der Menschen steht, die ihn hier erwarten. Zum ersten Mal soll in Stuttgart eine Stolperschwelle verlegt werden. Denn die friedliche Stimmung, die der Friedhof von Sonne beschienen heute verbreitet, täuscht über seine zeitweise auch furchtbare Geschichte hinweg.