Premiere in Esslingen: Denn der Liebe tut’s nicht gut, wenn ein Handy tuten tut

Zwischenmenschliche Tücken der modernen Kommunikation: Tobias Rotts Inszenierung von „Das perfekte Geheimnis“ an der Esslinger Landesbühne führt über den Boulevard in den Abgrund.
Was heißt da Lüge? Hier klingelt die lautere Wahrheit. Der Handy-Signalton mit Britney Spears’ „Hit me baby one more time!“ signalisiert ganz ehrlich, was es auf sich hat mit dem Handybesitzer, dem Westentaschen-Gigolo Cosimo, in Liebesdingen so promiskuitiv wie in Geschäftsmodellen. Mit E-Zigaretten ist er gescheitert. Zuletzt hat er es erfolglos mit dem Taxi-Business getrieben, folgenreich mit seiner Freundin Marika. Sie meldet Vollzug („der Test ist positiv“), während seine frisch angetraute Gattin Bianca erst die Pille absetzt. Nebenbei begattet Cosimo noch die Gattin seines Freundes Rocco, die so wenig von ihrem Unglück ahnt wie die arme Bianca. Bis das Handy klingelt. Ein schwerer Schlag. Hit me, baby!