Am Freitag gibt es eine besondere TV-Premiere: Helene Fischer und Florian Silbereisen werden zum ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow zu sehen sein. Erste Bilder zeigen sie mit den anderen Gästen.
Fans von Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) können am 1. Mai einen ganz besonderen TV-Moment erleben. Der NDR zeigt am Freitag eine neue Ausgabe der "NDR Talk Show", in der die Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und deren Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69) durch eine Premiere führen. Es ist die erste Talkshow, in der Fischer und Silbereisen gemeinsam auftreten.