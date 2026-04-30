Am Freitag gibt es eine besondere TV-Premiere: Helene Fischer und Florian Silbereisen werden zum ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow zu sehen sein. Erste Bilder zeigen sie mit den anderen Gästen.

Fans von Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) können am 1. Mai einen ganz besonderen TV-Moment erleben. Der NDR zeigt am Freitag eine neue Ausgabe der "NDR Talk Show", in der die Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und deren Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69) durch eine Premiere führen. Es ist die erste Talkshow, in der Fischer und Silbereisen gemeinsam auftreten.

Die Aufzeichnung der neuen "NDR Talk Show"-Ausgabe war am 29. April, daher gibt es auch erste Bilder, die im Rahmen der Sendung mit Silbereisen und Fischer entstanden sind. Auf mehreren Aufnahmen aus den NDR-Studios in Hamburg-Lokstedt sind die beiden Schlagerstars mit dem Moderationsduo und den weiteren Gästen zu sehen. Hierzu gehören die ehemalige Tennisspielerin Angelique Kerber, der Fotograf und Visagist Armin Morbach, die Autorin Cornelia Funke sowie Frederik und Gerrit Braun, Gründer des Hamburger "Miniatur Wunderlands".

Helene Fischer im Talk: Ein Rückblick und ein Medley

Schlagerkönigin Fischer sowie Moderator, Showmaster und "Traumschiff"-Kapitän Silbereisen sind bereits seit vielen Jahren verbunden. Sie waren nicht nur einst liiert, die Sängerin hatte auch vor rund 21 Jahren ihren ersten Auftritt in einer TV-Show in einem seiner Formate. Unter anderem die damalige Premiere soll in der Sendung thematisiert werden. Daneben waren sie schon mehrfach in Shows des jeweils anderen zu sehen oder veröffentlichten zusammen den Song "Schau mal herein".

Silbereisen spricht in der Sendung laut Ankündigung unter anderem darüber, ob es eine weitere Zusammenarbeit der beiden geben wird und was für ihn als Moderator, Schauspieler und Sänger so ansteht. Fischer wird unter anderem darüber sprechen, warum sie sich freut, im Rahmen ihrer anstehende Stadion-Tour bald wieder auf der Bühne zu stehen. Außerdem soll sie ein Medley singen.

Am 1. Mai ab 22:00 Uhr wird die neue "NDR Talk Show"-Ausgabe mit Silbereisen und Fischer im NDR Fernsehen gezeigt. Nach der Ausstrahlung steht sie zum Abruf in der ARD-Mediathek bereit.