Premiere im Alten Schauspielhaus: Milch und Honig, aber zu wenig Lohn

Da geht die Post ab: Das Alte Schauspielhaus zeigt in „Die Optimistinnen“ selbstbewusste Gastarbeiterinnen der 70er Jahre.
Schon komisch. Wenn von Gastarbeitern in Deutschland die Rede ist, denkt man nie an Gastarbeiterinnen, obgleich sie Anfang der Siebzigerjahre dreißig Prozent der ausländischen Arbeitskräfte ausmachten. Über 700.000 Frauen waren das damals, davon rund vierzig Prozent ledig oder „lediggehend“, das heißt verheiratet, aber ohne ihren Ehemann in Deutschland. Es ist ein Verdienst der Berliner Autorin Gün Tank, mit ihrem 2022 erschienenen Roman „Die Optimistinnen“ ein Schlaglicht auf diese Frauen gerichtet zu haben.