Premiere der Staatsoper: Der Abend wird zu einem Fest des Lebens

An der Staatsoper Stuttgart inszeniert Stephan Kimmig „Die schlaue Füchsin“ von Leoš Janáček, Dirigentin ist Ariane Matiakh.
Die Lichter verlöschen, es wird dunkel im Saal. Die französische Dirigentin Ariane Matiakh, seit 2022 Chefdirigentin der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, hat ihren Platz am Pult des Staatsorchesters eingenommen, gleich werden die ersten jener kleinen Klangzellen ertönen, aus denen Leoš Janáček sein orchestrales Gewebe spinnt: feine, schnelle Bewegungen, piano und pianissimo – ein Waldweben der tschechischen Art. Man spitzt die Ohren.