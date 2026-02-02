Bad Bunny, Kendrick Lamar, Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell haben bei den Grammys am Sonntagabend besondere Preise gewonnen.
Bad Bunny (31) hat bei der Verleihung der Grammy Awards den Preis für das Album des Jahres für "Debí Tirar Más Fotos" gewonnen. Zuvor hatte Kendrick Lamar (38) mit "Luther" den Preis für die Single des Jahres erhalten. Billie Eilish (24) und ihr Bruder Finneas O'Connell (28) bekamen für "Wildflower" den Award für den Song des Jahres. Die Musiker sorgten am Sonntagabend mit ihren Auszeichnungen bei der Zeremonie in der Crypto.com Arena in Los Angeles für besondere Momente.