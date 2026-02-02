Bad Bunny (31) hat bei der Verleihung der Grammy Awards den Preis für das Album des Jahres für "Debí Tirar Más Fotos" gewonnen. Zuvor hatte Kendrick Lamar (38) mit "Luther" den Preis für die Single des Jahres erhalten. Billie Eilish (24) und ihr Bruder Finneas O'Connell (28) bekamen für "Wildflower" den Award für den Song des Jahres. Die Musiker sorgten am Sonntagabend mit ihren Auszeichnungen bei der Zeremonie in der Crypto.com Arena in Los Angeles für besondere Momente.

Bad Bunny, der auch während der Halbzeitpause des Super Bowl auftreten wird, schrieb Grammy-Geschichte mit der ersten spanischsprachigen Platte, die als Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Er begann seine Rede US-Medienberichten zufolge mit einer Botschaft an seine puertoricanischen Landsleute. "Ich möchte diesen Preis allen Menschen widmen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen", sagte er unter anderem.

Auch Kendrick Lamar schreibt Geschichte

Kendrick Lamar ist zudem nun der erste männliche Künstler und erste Rapper, der zweimal hintereinander den Preis für die Single des Jahres gewinnen konnte. Zuvor hatte er schon den Preis für das beste Rap-Album für "GNX" erhalten und damit Jay-Z als Rapper mit den meisten Grammys überholt. Auch die Awards für den besten Rap-Song für "tv off" und für die beste Melodic-Rap-Darbietung für "Luther" mit SZA gingen an ihn.

Eilish und Finneas gewannen zum dritten Mal die Kategorie "Song des Jahres", diesmal für "Wildflower". Das Duo triumphierte bereits 2020 mit "Bad Guy" und 2024 mit "What Was I Made For?".

Olivia Dean (26) gewann am Sonntagabend den Preis als beste Newcomerin, der ihr von der Vorjahressiegerin Chappell Roan (27) überreicht wurde. "Ich möchte sagen, dass ich als Enkelin eines Einwanderers hier oben stehe", sagte Dean auf der Bühne. "Ich bin das Ergebnis von Mut, und ich finde, diese Menschen verdienen es, gefeiert zu werden. Ohne einander sind wir nichts." Lady Gaga (39) hat unterdessen ihre Grammy-Sammlung erweitert und unter anderem für "Mayhem" den Preis für das "Beste Gesangsalbum - Pop" gewonnen.