Preisverleihung in London: Elizabeth Hurley zieht mit Sohn und Freund alle Blicke auf sich

Bei den 50. Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall zog Elizabeth Hurley in einem weißen Zuhair-Murad-Kleid alle Blicke auf sich - an ihrer Seite: Sohn Damian und ihr Freund Billy Ray Cyrus.

Elizabeth Hurley (60) hat bei den 50. Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall einmal mehr bewiesen, dass sie auf keinem roten Teppich untergeht. Die Schauspielerin erschien am Sonntagabend in einem tief ausgeschnittenen Kleid des libanesischen Designers Zuhair Murad - die Robe mit elegantem Beinschlitz saß wie angegossen. Komplettiert wurde ihr eleganter Look durch silberne High Heels, Diamantohrringe und eine zarte Anhängerkette.

An ihrer Seite stand Billy Ray Cyrus (64). Der Country-Sänger, der seine Beziehung zu der Schauspielerin im April 2025 öffentlich gemacht hatte, trat dem festlichen Rahmen entsprechend in einem schwarzen Samtblazer auf - ergänzt durch Skinny Jeans, ein gemustertes Tuch und auffällige Ketten. Die Sonnenbrille behielt er auch im Scheinwerferlicht auf.

Damian Hurley als Dritter im Bunde

Komplett machte das Trio Hurleys Sohn Damian Hurley (24). In einem cremefarbenen Seidenanzug und mit einem juwelenbesetzten Kreuz-Anhänger um den Hals fügte er sich in das stilbewusste Familienensemble ein. Die drei posierten gemeinsam für Fotografen - ein seltener, gemeinsamer Auftritt, der auf dem roten Teppich für Aufsehen sorgte.

Die Gala fand im Rahmen der 50. Verleihung der Olivier Awards statt, die als bedeutendste Theaterauszeichnung Großbritanniens gilt. Moderiert wurde der Abend von Schauspieler und Komiker Nick Mohammed.

"Paddington The Musical" dominiert den Theaterabend

Den eigentlichen Triumph des Abends feierte indes ein kleiner Bär aus Peru, wie "Mail Online" weiter berichtete. "Paddington The Musical" im Londoner Savoy Theatre räumte sieben von elf möglichen Preisen ab - darunter "Bestes Neues Musical", "Beste Regie" für Luke Sheppard sowie Preise für Kostüm- und Bühnenbildgestaltung. Ein bemerkenswerter Abend für eine Produktion, die auf den Kinderbüchern von Michael Bond basiert und offenbar auch das erwachsene Theaterpublikum zu überzeugen weiß.

Im Schauspielbereich holte sich Rosamund Pike den Preis als "Beste Hauptdarstellerin". Die Britin, die seit 14 Jahren kein Theater mehr gespielt hatte, kehrte mit "Inter Alia" am National Theatre auf die Bühne zurück. In ihrer Dankesrede nannte Pike die Rückkehr "ein großes, aufregendes Risiko". Rachel Zegler gewann als "Beste Hauptdarstellerin" in einem Musical für ihre Rolle als Eva Perón in "Evita" am London Palladium. Den Preis für den "Besten Hauptdarsteller" erhielt Jack Holden für "Kenrex" im The Other Palace.