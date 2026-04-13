Preisverleihung in London: Elizabeth Hurley zieht mit Sohn und Freund alle Blicke auf sich

Bei den 50. Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall zog Elizabeth Hurley in einem weißen Zuhair-Murad-Kleid alle Blicke auf sich - an ihrer Seite: Sohn Damian und ihr Freund Billy Ray Cyrus.
Elizabeth Hurley (60) hat bei den 50. Olivier Awards in der Londoner Royal Albert Hall einmal mehr bewiesen, dass sie auf keinem roten Teppich untergeht. Die Schauspielerin erschien am Sonntagabend in einem tief ausgeschnittenen Kleid des libanesischen Designers Zuhair Murad - die Robe mit elegantem Beinschlitz saß wie angegossen. Komplettiert wurde ihr eleganter Look durch silberne High Heels, Diamantohrringe und eine zarte Anhängerkette.