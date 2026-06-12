YouTube Premium wird in Deutschland teurer. Sowohl das Einzelabo als auch der Familientarif kosten künftig mehr. Auch Studierende und Nutzer der Sparvariante Premium Lite müssen tiefer in die Tasche greifen. Für Neukunden gelten die Preise bereits.

Wer YouTube ohne Werbeunterbrechungen schauen möchte und das Premium-Angebot nutzt, muss in Deutschland künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für YouTube Premium wurden angehoben. Betroffen sind Abos für Einzelpersonen, für Familien und auch die vergünstigten Studenten- und Lite-Varianten. Für Neukundinnen und Neukunden gelten die neuen Preise bereits. Bestandskundinnen und -kunden werden schrittweise informiert. Die Umstellung erfolgt zu einem etwas späteren Zeitpunkt.

Das kostet YouTube Premium jetzt Am deutlichsten fällt der Aufschlag prozentual gesehen bei der günstigsten Stufe aus. Das Premium-Lite-Abo klettert von 5,99 auf 7,99 Euro pro Monat. Das klassische Einzelabo verteuert sich von 12,99 auf 14,99 Euro monatlich, der Familientarif steigt um gleich vier Euro von 23,99 auf 27,99 Euro. Studierende zahlen statt 7,49 nun 8,99 Euro im Monat. Auch wer lange im Voraus bucht, kommt nicht ungeschoren davon: Der Jahrestarif für YouTube Premium klettert von 129,99 auf 149,99 Euro.

Neukundinnen und Neukunden können das Premium-Angebot einen Monat lang kostenlos nutzen. Danach wird der Preis des gewählten Tarifs fällig. Die Bestandskundschaft wird derzeit über die Preiserhöhungen informiert. In einer vorliegenden E-Mail wird darauf hingewiesen, dass man derartige Entscheidungen nicht leichtfertig treffe. Der Schritt wird damit begründet, dass die Erhöhung es erlaube, das Premium-Angebot weiterhin zu verbessern sowie Artists und Creator zu unterstützen. Laut Angaben von YouTube auf der offiziellen Hilfeseite werden Nutzerinnen und Nutzer "mindestens 30 Tage vor einer Preiserhöhung in deinem Land bzw. deiner Region per E-Mail" informiert. Der höhere Preis werde Bestandsmitgliedern "im ersten Abrechnungszeitraum mindestens 30 Tage nach der Preiserhöhung in Rechnung gestellt".

Unterschiede zwischen den Abos

Im Kern bieten Einzel-, Familien- und Studierendenabos dieselben Vorteile. Das Standardabo richtet sich an alle, die YouTube allein und regelmäßig nutzen. Enthalten sind werbefreie Videos, Downloads für die Offline-Wiedergabe, das Abspielen von Clips auf dem Smartphone im Hintergrund sowie ein Zugang zu YouTube Music Premium. Musik lässt sich damit ebenfalls ohne Werbung, offline und im Hintergrund hören.

Ähnlich sieht dies beim Familientarif aus. Hier können Mitglieder den Zugang allerdings mit bis zu fünf weiteren Personen teilen, die im selben Haushalt leben. Jede Person nutzt ihr eigenes Konto, sodass etwa Verlauf und Empfehlungen getrennt bleiben. Der Studierendentarif bietet den vollen Premium-Umfang zum kleinsten Preis, ist aber an Bedingungen geknüpft. Wer ihn nutzen möchte, muss an einer anerkannten Hochschule eingeschrieben sein. Die Berechtigung wird über den Dienst SheerID geprüft.

Premium Lite ist die günstigste Variante im Angebot und zielt auf Nutzerinnen und Nutzer ab, die vor allem herkömmliche Langform-YouTube-Videos sehen möchten und auf einen vollen Premium-Zugang verzichten können. YouTube Music Premium ist hier nicht enthalten. Außerdem sind nicht alle Videos werbefrei. YouTube gibt auf seiner Hilfe-Seite an, dass Nutzerinnen und Nutzer Videos zu vielen Themen ohne Werbeunterbrechungen anschauen können. Etwa bei Shorts, in der Suche und bei Musikinhalten könne aber "unter Umständen weiterhin Werbung" angezeigt werden.