YouTube Premium wird in Deutschland teurer. Sowohl das Einzelabo als auch der Familientarif kosten künftig mehr. Auch Studierende und Nutzer der Sparvariante Premium Lite müssen tiefer in die Tasche greifen. Für Neukunden gelten die Preise bereits.
Wer YouTube ohne Werbeunterbrechungen schauen möchte und das Premium-Angebot nutzt, muss in Deutschland künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für YouTube Premium wurden angehoben. Betroffen sind Abos für Einzelpersonen, für Familien und auch die vergünstigten Studenten- und Lite-Varianten. Für Neukundinnen und Neukunden gelten die neuen Preise bereits. Bestandskundinnen und -kunden werden schrittweise informiert. Die Umstellung erfolgt zu einem etwas späteren Zeitpunkt.