Mit grün angemaltem Gesicht und Oger-Ohren: Mike Myers zeigt sich auf der Bühne als Shrek. In dem Make-up ehrt er seinen Sprecherkollegen Eddie Murphy, der einen Preis für sein Lebenswerk erhält. Bald kehren beide mit "Shrek 5" zurück.

Normalerweise leiht Mike Myers (62) Shrek nur seine Stimme. Doch am Samstag zeigte sich der Schauspieler leibhaftig als der ikonische Oger. Bei der Verleihung des AFI Lifetime Achievement Award an Eddie Murphy (65) trat Myers in der Maske des Märchen-Antihelden auf die Bühne. Sein Gesicht war grün angemalt, die berühmten abstehenden Ohren des Ogers waren an seinen Kopf montiert.

Eddie Murphy, der in den "Shrek"-Filmen den Esel spricht, wurde vom American Film Institute für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Veranstaltung im Dolby Theatre in Los Angeles wurde aufgezeichnet. Sie soll ab dem 31. Mai bei Netflix zu sehen sein.

Mike Myers: "Eddie ist einer der Größten"

"Liebenswert, urkomisch, fröhlich, verletzlich und treu", diese Eigenschaften vereine Eddie Murphy in seiner Rolle als Esel, sagte Mike Myers. Eine "Meisterleistung", schwärmte er. "Und um es ganz einfach auszudrücken: Eddie ist einer der Größten".

"Ohne Eddie Murphy wäre der Erfolg von 'Shrek' nicht möglich gewesen", sagte Mike Myers auf der Bühne, wie ein auf Reddit aufgetauchter Clip der Gala beweist. "Eddies Figur Esel ist ein Meisterwerk, ebenso wie jede Figur, die Eddie im Laufe der Jahre geschaffen hat", so der Kanadier weiter.

Mike Myers stellte den "Beverly Hills Cop"-Star in eine Reihe mit Komikern wie Charlie Chaplin, Alec Guinness und Peter Sellers, mit denen er nie drehen durfte. Aber: "Es ist mir eine absolute Ehre, meinen Kindern sagen zu können, dass ich mit Eddie Murphy zusammenarbeiten durfte", schloss der "Austin Powers"-Mime.

So steht es um "Shrek 5"

Mike Myers und Eddie Murphy arbeiteten erstmals 2001 für "Shrek - Der tollkühne Held" zusammen. Bis 2010 folgten drei weitere Märchenparodien.

Nach langer Pause ist nun "Shrek 5" in Arbeit. Der Film sollte eigentlich an Weihnachten dieses Jahres in die Kinos kommen. Doch dann wurde der Start auf Juni 2027 verschoben. Es gab Gerüchte, dass das Drehbuch umgeschrieben werden musste. Mike Myers und Eddie Murphy kehren für den fünften Teil zurück, genauso wie Cameron Diaz (53) als Fiona. Neu dabei ist Zendaya (29), sie vertont die Tochter von Shrek und Fiona.

Nach "Shrek 5" soll Esel einen eigenen Film bekommen. Dies verriet Eddie Murphy im Sommer 2025. Das zweite Spin-of nach den Ablegern um den gestiefelten Kater könnte 2028 ins Kino kommen.