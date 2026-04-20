Mit grün angemaltem Gesicht und Oger-Ohren: Mike Myers zeigt sich auf der Bühne als Shrek. In dem Make-up ehrt er seinen Sprecherkollegen Eddie Murphy, der einen Preis für sein Lebenswerk erhält. Bald kehren beide mit "Shrek 5" zurück.
Normalerweise leiht Mike Myers (62) Shrek nur seine Stimme. Doch am Samstag zeigte sich der Schauspieler leibhaftig als der ikonische Oger. Bei der Verleihung des AFI Lifetime Achievement Award an Eddie Murphy (65) trat Myers in der Maske des Märchen-Antihelden auf die Bühne. Sein Gesicht war grün angemalt, die berühmten abstehenden Ohren des Ogers waren an seinen Kopf montiert.