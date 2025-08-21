Praxisgebühr: Wie hoch könnte sie möglicherweise sein?

Der Chef des BDA fordert die Wiedereinführung einer Praxisgebühr bei jedem Arztbesuch. Doch wie hoch könnte diese neue „Kontaktgebühr“ ausfallen?
Die Debatte um die Wiedereinführung einer Praxisgebühr in Deutschland gewinnt wieder an Fahrt. Der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) Steffen Kampeter hat vorgeschlagen, bei jedem Arztbesuch eine sogenannte „Kontaktgebühr“ zu erheben, um das „Ärzte-Hopping“ einzudämmen und die steigenden Kosten im Gesundheitssystem besser zu kontrollieren. Während die Idee an sich kontrovers diskutiert wird, stellt sich für viele eine zentrale Frage: Wie hoch könnte diese Gebühr sein?