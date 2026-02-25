Prägendes Gebäude in Heimerdingen: Wie eine Bürgerinitiative das Sängerheim retten will

Was passiert mit dem Heimerdinger Sängerheim? Die Stadt Ditzingen bietet das Gebäude zum Verkauf an. Jetzt bringt eine Bürgerinitiative eine Lösung ins Gespräch.
Es ist ein markantes Gebäude, prägt den Ort seit Jahrzehnten, weil es Feuerwehrhaus, Vereinsheim und Gaststätte war. Selbst sonst ortsfremde Autofahrer kennen das Sängerheim in der Hausgasse, weil die Ausweichstrecke bei Stau rund um das Leonberger Dreieck direkt an diesem Fachwerkbau vorbeiführt. Nachdem sich die Stadt von dem Gebäude trennen will, macht sich jetzt eine Bürgerinitiative für dessen Erhaltung stark.