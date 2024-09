1 Beispiel für die POV-Perspektive, hier zum Beispiel aus der Perspektive eines Elternteils. Foto: PeopleImages.com - Yuri A/ Shutterstock

In sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok tauchen immer mehr Videos und Bilder mit der Abkürzung „POV“ auf. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Wir erklären die Bedeutung und zeigen, warum „POV“ aktuell so im Trend liegt.











Was bedeutet POV?

POV steht für den englischen Ausdruck „Point of View“, was sich mit „Perspektive“ oder „Blickwinkel“ übersetzen lässt. Im Kontext von Instagram und TikTok bedeutet dies, dass Videos oder Fotos aus dem Blickwinkel der Person aufgenommen werden, die die Kamera hält. Die Zuschauer sehen das Gezeigte so, als wären sie selbst Teil der Szene – quasi durch die Augen der Person, die das Video aufgenommen hat.