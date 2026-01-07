„Potenzielle Störer“: KSC, VfB und SCF – Südwest-Polizei speichert Daten von etlichen Fans

1 Mehr als 300 VfB-Fans sind als „potenzielle Störer in der Datenbank gelistet. (Symbolbild) Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch/Hansjürgen Britsch

Mehr als 1.000 Fußballfans im Südwesten, die als potenzielle Störer gelten, werden von der Polizei in zwei Datenbanken geführt. Dafür reicht bereits ein nicht strafbares Verhalten aus.











Die Polizei im Südwesten führt in zwei Datenbanken mehr als 1.000 Fußballfans, die als potenzielle Störer gelten. Am stärksten betroffen sind Anhänger des Karlsruher SC mit insgesamt 427 erfassten Personen, teilte das Innenministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. An zweiter Stelle rangieren Fans des VfB Stuttgart (309), an dritter Anhänger des SC Freiburg (195).