Trauer um Rennfahrer: Hans Herrmann im Alter von 97 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Welt des Motorsports: Wie die Stuttgarter Autobauer Porsche und Mercedes am Freitagabend verkündeten, ist der ehemalige Rennfahrer Hans Herrmann am 9. Januar im Alter von 97 Jahren gestorben. Der gebürtige Stuttgarter gilt als einer der größten Rennfahrer seiner Zeit. Während seiner Motorsportkarriere gewann er mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege. Die meisten davon fuhr er für Porsche ein.