Popkonzerte 2026: Das sind die Konzert-Highlights des Jahres in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
Schlager oder Punkrock? Metal oder Deutschrap? Oldies oder Indie? Wir haben den Stuttgarter Konzertkalender des Jahres 2026 nach den interessantesten Shows durchsucht. Hier die Auswahl unserer Konzert-Highlights, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte, und ein kompakter Überblick über die größten und wichtigsten Konzerte, die bisher schon feststehen.