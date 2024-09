Ponys erobern Kinderherzen: Shettys – die heimlichen Stars des Pferdemarktes

Shetland-Ponys sind beim Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eine feste Größe. Kinder kommen von weit her, um am Wettbewerb teilzunehmen. Was macht den Reiz aus?

Die ersten Wettbewerbe laufen schon – Angelina Onyeagwu ist ein bisschen spät dran mit ihrer Gruppe aus Speyer an diesem sonnigen Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr. Die 26-jährige Trainerin eines Ponyhofs sammelt die Kinder aus der Gruppe um sich. In der Mitte stehen Lucy, Moritz, Lola und Cliano: vier Shetland-Ponys, die bald ihren großen Auftritt beim 24. Tag des Shetlandponys beim nunmehr 88. Bietigheimer Pferdemarkt haben.

Lesen Sie auch

Die Gruppe aus Speyer wartet auf ihren ersten Einsatz. Foto: Oliver von Schaewen

Shetland-Ponys gelten als die heimlichen Stars des fünftägigen Pferdemarkts. Die nur maximal 107 Zentimeter hohen Kleinpferde gelten als ideale Partner für Kinder zum Reiten und Fahren. Die Ponys sind klug, genügsam und langlebig, fruchtbar und robust – und „von gutartigem Temperament“, heißt es in der Broschüre der Schau. Vier Zuchttreffen finden in Baden-Württemberg seit 2005 jährlich statt: in Ludwigsburg, Wackershofen, Bietigheim und Denkendorf. Die Shetty Sport Turniere folgen dem Prinzip des Formel-I-Rennzirkus: Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt, und der Süddeutsche Sieger in jeder Kategorie wird ermittelt.

Der Wettkampf lockt also, und so sind auch die jungen Halter an diesem Morgen gefragt. „Wir sind schon um 6 Uhr auf dem Ponyhof gewesen und um 7 Uhr gestartet“, erzählt Nina Geil aus der Speyrer Gruppe. Die dreifache Mutter begleitet ihre älteste Tochter, die am Wettbewerb teilnimmt. Das Hobby ihrer Tochter findet sie beeindruckend. Oft halte sich das Mädchen samstags den ganzen Tag am Ponyhof auf und beschäftige sich mit den Tieren. In der Gruppe lerne sie viel, auch was die Eigenständigkeit betreffe.

Wenig später finden sich die Gäste aus Speyer mit vielen anderen Teilnehmern hauptsächlich aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen unter den hohen Bögen des Enzviadukts wieder. Gleich nebenan fliegen versierte Springreiter mit ihren Rassepferden über die Hindernisse. Beim Wettbewerb für die Shetlandponys geht es hingegen erst mal gemütlich zu. Angelina Onyeagwu sorgt dafür, dass die vier Ponys zur ersten Disziplin kommen. Hier merkt man, dass es sich auch um eine Zuchtschau handelt. Preisrichter urteilen, wie ein Pony gebaut ist und wie es sich verhält, wenn es durch ein Carrée geführt wird. Erst dann geht es zu den Wettbewerben des Shetty Sport.

Angelina Onyeagwu (rechts) vom Ponyhof betreut junge Reiter. Foto: Oliver von Schaewen

Ein bisschen Lampenfieber schwingt auch bei Anja Rieder mit, die mit der Stute Karoline zum allerersten Mal bei einer Leistungsschau mitmacht. Mit ihrer Schwester Karolin Kappler und deren Töchter Matilda (9) und Charlotte (6) warten sie auf ihren Einsatz. Wenig später steht fest: Charlottes schöne schwarze Stute Karoline belegt im Wettstreit mit drei anderen Shetland-Ponys Platz eins – und am Ende des Tages trägt sie den Titel „Süddeutschlands beste Ponystuten-Reservesiegerin“. Die Töchter seien auch „wahnsinnig glücklich“, berichtet die Mutter Karolin: Bei den Sport-Wettbewerben belegten sie den 6. und 9. Platz.

Erste Teilnahme und schon Preis: Anja Rieder (links) und ihre Verwandten. Foto: Oliver von Schaewen

Viel Mühe, die Kinder in die einzelnen Wettbewerbe Einzeltrabrennen, Hindernisparcours und Geschicklichkeitsparcours einzuweisen, geben sich die Ausrichter um Rita und Gerhard Müller. Die Inhaber des Denkendorfer Pony-Hofs leiten die Interessengemeinschaft der Shetland- und Classicponys. „Wir wollen einfach den Spaß mit den Tieren einem breiten Publikum vermitteln“, sagt Rita Müller. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene könnten teilnehmen – das mache die Veranstaltung „Shetty Sport Süd“ zu einer schönen Familienangelegenheit.

Beim Parcours ist Geschicklichkeit gefragt

Gut aufpassen müssen die Kinder beim Parcours mit fantasievollen Hindernissen. Bunter Bänder flattern von oben herab und könnten ein Pferd und dessen Führer irritieren. In einem Holzgestänge, das als „Labyrinth“ gilt, muss ein Hula-Hopp-Ring aufgenommen werden, und es geht rückwärts aus dem Irrgarten heraus. Gefordert ist auch ein Slalom um einen Kegel mit Bällchen – fliegt es hinunter, gibt es Zeitaufschläge.

Keine Kraft mehr für den Vergnügungspark

Ob es zur Belohnung noch nach dem Wettbewerb in den Vergnügungspark gehe? Eine Mutter aus Speyer winkt auch angesichts der hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad ab: „Wir werden am Ende des Tages so platt sein, dass wir nur noch die Pferde nehmen und nach Hause fahren.“

Und so ist anzunehmen, dass unter den vielen Tausend Besuchern des Rummels am Abend kaum Reitervolk vertreten ist. Der Jahrmarkt hat übrigens jede Menge Gäste angezogen, und es verbreitete sich eine angenehme Stimmung in der proppenvollen Budengasse mit ihren bunt beleuchteten Fahrgeschäften und Ständen. Von der Polizei war zu erfahren, dass es außer durch einige betrunkene „übliche Verdächtige“ zu keinen Beeinträchtigungen gekommen sei.