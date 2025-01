Polizistenmord in Mannheim: Rouven Laur: Prozess beginnt im Februar

1 Trauer am Tatort: Blumen auf dem Mannheimer Marktplatz nach dem Angriff Foto: dpa

Mord und versuchter Mord in fünf Fällen wird dem Mann vorgeworfen, der den Polizisten Rouven Laur im Mai 2024 erstochen haben soll. Nun steht fest, wann der Mord-Prozess in Stuttgart beginnt.











Rouven Laur wurde am 31. Mai in Mannheim auf dem Marktplatz am Rande einer islamkritischen Kundgebung niedergestochen, zwei Tage später starb der Polizeibeamte. Nun beginnt bald die Aufarbeitung vor Gericht: Vom 13. Februar an muss sich der 26-jährige Angeklagte, der aus Afghanistan stammt, vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Es sind vorerst mehr als 20 Verhandlungstage bis Ende Oktober angesetzt. Weil der Mann Sympathien für die terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) haben soll, ist das Verfahren ein Staatsschutzverfahren.