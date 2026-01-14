Polizisten schwer verletzt: „Recht verwirkt“ – OB Palmer fordert Ausweisung von Angreifer in Tübingen

Nach einem brutalen Angriff auf Polizisten in Tübingen fordert OB Palmer Konsequenzen. Die Beamten sind weiterhin dienstunfähig. Was ist sonst bekannt?
Nach dem schweren Angriff auf zwei Polizisten am vergangenen Sonntag in der Unfallklinik in Tübingen hat sich Oberbürgermeister Boris Palmer zu Wort gemeldet. „Ich kann es nur immer wieder sagen: Wer unsere Polizisten angreift und verletzt, hat sein Recht verwirkt, in unserem Land Schutz zu erhalten“, schrieb Palmer auf seiner Facebook-Seite. „Der Schutz für die Polizei durch das Strafgesetzbuch muss verschärft werden: Höhere Mindeststrafen für Angriffe auf Polizeibeamte, so dass die Ausweisung die zwingende Folge ist.“