1 An der Unfallstelle erinnern Bürger und Kollegen an den Polizisten. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei trauert um einen Kollegen, der am Montag bei einem Unfall in Stuttgart-Degerloch ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.











An der Kreuzung in Degerloch sind am Dienstag noch deutliche Spuren des Unfalls zu sehen – etwa Markierungen auf der Straße. Blumen sind niedergelegt. Eine junge Polizistin in Uniform kommt und legt einen Strauß dazu. Immer wieder bleiben Passanten stehen. Die meisten wissen, was passiert ist. „Das ist schrecklich – und so unendlich sinnlos“, sagt eine Frau. Sie frage sich, wie die Einsatzkräfte jetzt weitermachen könnten. Schließlich sei das nach dem Todesfall in Mannheim der zweite harte Schlag binnen kurzer Zeit für die Polizei.