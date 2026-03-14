„Polizeiruf“ aus München: Was taugt der neue „Polizeiruf“?

Der „Polizeiruf“-Fall „Ablass“ aus München ist ein grausiges und intensives Spiel um Gerechtigkeit – und mit dem Anspruchsdenken des Zuschauers.
Das Popcorn kann im Schrank bleiben. Futter gibt es nur fürs Hirn. Und allzu gemütlich braucht man sich auch nicht aufs Sofa fläzen, denn behaglich wird das alles nicht: Puff! – schon bald knallen zwei unschöne Körper ins Bild. Ein schwer verletzter Radfahrer in Groß- und eine jahrealte Wasserleiche in Nahaufnahme. Ob und wie diese beiden Grausigkeiten zusammenhängen, bleibt ein langes Fischen im Trüben für die Münchner Kommissare Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Dennis Eden (Stephan Zinner) im Fall „Ablass“ – und ein nicht enden wollendes Unwohlsein nimmt seinen Lauf.