Auf einem Parkplatz in Weissach kontrolliert die Polizei Motorräder. Es geht um Tempo, Technik und Lärm – aber auch um die Frage, wann aus einer Tour ein Risiko wird.
Die Autos dürfen weiterfahren. Doch als das nächste Motorrad in Sicht kommt, hebt der Polizeibeamte die Kelle. Ein kurzes Zeichen, der Fahrer nimmt Tempo heraus und rollt auf den Parkplatz an der Bahnhofstraße in Weissach. Dort warten schon andere Maschinen, ein Polizeibus, mehrere Beamte der Verkehrspolizei – und eine Kontrolle, bei der es an diesem Freitagnachmittag um Profil, Technik, Lärm und Sicherheit geht.