Auf einem Parkplatz in Weissach kontrolliert die Polizei Motorräder. Es geht um Tempo, Technik und Lärm – aber auch um die Frage, wann aus einer Tour ein Risiko wird.

Die Autos dürfen weiterfahren. Doch als das nächste Motorrad in Sicht kommt, hebt der Polizeibeamte die Kelle. Ein kurzes Zeichen, der Fahrer nimmt Tempo heraus und rollt auf den Parkplatz an der Bahnhofstraße in Weissach. Dort warten schon andere Maschinen, ein Polizeibus, mehrere Beamte der Verkehrspolizei – und eine Kontrolle, bei der es an diesem Freitagnachmittag um Profil, Technik, Lärm und Sicherheit geht.

Die Sonne steht hoch, 28 Grad, blauer Himmel. Hinter dem Platz verlaufen Gleise, alte Güterwagen stehen dort, grüne Waggons, ein Strommast, ein paar Bäume. Davor Asphalt, Motorräder, Helme, Handschuhe, Uniformen. Für ein paar Stunden wird dieser eher unscheinbare Ort zur Bühne einer Schwerpunktkontrolle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die Grenzregion zwischen den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg ist an diesem Tag bewusst gewählt.

Frauen tauchen unter den Kontrollierten nur vereinzelt auf

Ein Satz wiederholt sich immer wieder, nur mit kleinen Varianten: „Guten Tag, Polizei, allgemeine Verkehrskontrolle. Mal kurz bitte Helm und Handschuhe ausziehen.“ Fast alle sind Männer, Frauen tauchen unter den Kontrollierten nur vereinzelt auf. Manche Fahrer lächeln kurz, andere schauen ernst. Niemand wird laut, niemand diskutiert sich in Rage. Aber ganz egal ist es keinem, wenn Beamte plötzlich um die eigene Maschine gehen und genauer hinschauen.

Dass an diesem Nachmittag vor allem Motorräder herausgewinkt werden, ist Teil des Konzepts. „Da wird im Wesentlichen tatsächlich jedes Motorrad kontrolliert, das hier die Kontrollstelle passiert“, sagt Polizeihauptkommissar Christian Korherr von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Die Kontrolle hat um 15 Uhr begonnen und soll bis 20 Uhr dauern. 15 Beamtinnen und Beamte sind im Einsatz, unter anderem für technische Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen.

Zwischen Polizeibus und alten Güterwagen entsteht auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Weissach für kurze Zeit eine kleine Motorradschau – nur dass hier nicht bewundert, sondern geprüft wird. Foto: Simon Granville

Im Mai führt die Polizei verstärkt Motorradkontrollen durch. Der Schwerpunkt liegt laut Korherr auf technischen Veränderungen, gefahrenen Geschwindigkeiten und Lärmerzeugung. Die Regionen werden nicht zufällig ausgewählt. Grundlage sei eine elektronische Unfallsteckkarte, in der Unfallorte, Ursachen und Folgen erfasst werden. Genannt werden unter anderem der Bereich Glemseck, Weil der Stadt, Vaihingen an der Enz sowie Hemmingen-Weissach. Hier führen Routen in Richtung Schwarzwald, die bei Motorradfahrern beliebt sind.

„In der Region Weissach haben wir einen unserer Motorrad-Schwerpunkte“, sagt Christian Korherr. Es gebe hier eine Häufungsstelle von Motorradunfällen. Bei bestem Wetter ist die Kontrollstelle gut ausgelastet. Immer wieder rollen Maschinen auf den Parkplatz: Motorroller, Cruiser, Naked Bikes, Reiseenduros, sportliche Straßenmaschinen und Supersportler. Zwischen Polizeibus und alten Güterwagen entsteht für kurze Zeit eine kleine Motorradschau – nur dass hier nicht bewundert, sondern geprüft wird.

Zu hohe Geschwindigkeit führt oft zu Unfällen

Polizeihauptkommissarin Yvonne Schächtele von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Ludwigsburg ordnet die Aktion in die Unfallprävention ein. In der Statistik 2025 sei bei knapp über 24 Prozent der Unfälle mit Motorrad-Beteiligung Geschwindigkeit hauptursächlich gewesen. Gerade auf den engen Straßen in der Region könne es im Begegnungsverkehr und in Kurven schnell kritisch werden, sagt sie. Wenn dann noch nicht angepasst gefahren werde, sei ein Unfall schnell geschehen.

Die Kontrolle solle aber nicht als reine Suche nach Verstößen verstanden werden. Es gebe viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, die sich an die Regeln hielten, sagt Yvonne Schächtele. Gerade diese begrüßten es oft, wenn die Polizei die „schwarzen Schafe“ herausziehe. Den Vorwurf der „Wegelagerei“ kenne die Polizei zwar, doch darum gehe es nicht. Vielmehr wolle man zeigen: „Wir gucken auf euch.“ Und man wolle mit den Fahrern ins Gespräch kommen – auf Augenhöhe.

Manchmal klingt die Polizeikontrolle fast wie ein Werkstattgespräch

Das ist an diesem Nachmittag tatsächlich zu beobachten. Es wird erklärt, gezeigt, nachgefragt. Manchmal klingt es fast wie ein Werkstattgespräch, nur dass am Ende eine Mängelkarte stehen kann. Polizeiobermeister Jens Otterbach, in hellblauem Motorrad-Overall mit gelben Reflexflächen, kontrolliert eine sportliche Maschine. An der Front fallen ihm kleine Flügel auf, sogenannte Winglets. Eigentlich sollen solche Bauteile aerodynamisch wirken. Hier aber wackelt etwas. Otterbach erklärt dem Fahrer, dass sich durch Vibrationen Schrauben lösen könnten. Das Teil könne halten, es könne aber auch abfallen. Genau das sei die Gefahr. Auch dieser Fahrer bekommt an diesem Nachmittag wegen mehrerer Mängel an seiner Maschine eine Mängelkarte.

Unsere Empfehlung für Sie Service & Ratgeber Motorradkontrolle: Biker im Fokus

Noch deutlicher wird es bei einem anderen Motorrad. Polizeiobermeister Samuel Schmohl kniet neben dem Hinterrad, der Fahrer Dario geht mit hinunter. Schmohl zeigt auf das Profil. 1,6 Millimeter müsste der Reifen haben. Wie viel es genau noch ist, könne er vor Ort nicht sagen, aber nach Augenschein sei es deutlich zu wenig. Die Verschleißmarkierungen am Reifen seien kein verlässlicher Maßstab für die in Deutschland vorgeschriebene Mindestprofiltiefe. Wenn der Reifen dort bereits eben sei, sei man „schon lange drunter“, erklärt er.

Binnen zwei Wochen muss der Mangel am Motorrad behoben werden

Weil die Sonne scheint und Regen an diesem Nachmittag kaum zu erwarten ist, untersagt Schmohl die Weiterfahrt nicht. Dario darf noch nach Hause fahren. Mehr aber nicht. „Das Motorrad braucht einen neuen Hinterreifen“, verdeutlicht Samuel Schmohl auf Nachfrage. Dario bekommt eine Mängelkarte. Innerhalb von zwei Wochen muss der Mangel behoben und bestätigt werden, etwa bei der Polizei, in einem Kfz-Meisterbetrieb oder bei einer Prüfstelle. Ein Gegenstück geht an die Zulassungsstelle. Ignoriert er das, können Konsequenzen folgen.

Dario diskutiert nicht. Er hört zu, fragt nach, bleibt ruhig. „Es ist korrekt, dass ich darauf hingewiesen werde“, sagt er. Lieber fahre er sicher, als dass etwas passiere oder er jemand anderen gefährde. Für ihn endet die Tour an diesem Nachmittag nicht mit einer Strafe oder großem Ärger, sondern mit einer klaren Auflage. Er kommt noch nach Hause. Das lange Pfingstwochenende kann er genießen, doch die Fahrt mit dem Motorrad ist erst mit neuem Hinterreifen wieder möglich.

„Wir müssen Ruhe bewahren“, sagt der Polizeihauptkommissar

Nicht jeder verlässt den Parkplatz mit einer solchen Konsequenz. Joachim aus dem Ostalbkreis ist mit einem sportlichen Motorrad auf einem Geschäftsweg unterwegs. Bei ihm weisen die Beamten auf einen fehlenden Rückstrahler hin. Ärgerlich wirkt er deshalb nicht. Schwerpunktkontrollen halte er für wichtig, sagt er, „weil wir natürlich alle sicher im Straßenverkehr unterwegs sein wollen“. Man merke außerdem, dass die Beamten kompetent seien und sich mit Motorrädern auskennen.

Dass manche im ersten Moment genervt sind, überrascht Polizeihauptkommissar Christian Korherr nicht. Wer unterwegs ist, hat meist ein Ziel oder eine Tour vor sich. „Wir müssen Ruhe ausstrahlen“, sagt er. Wenn keine Verstöße festgestellt würden, zwinge man niemanden zu einem langen Gespräch. Oft reiche es, den Grund der Kontrolle zu erklären. „Wie man in den Wald hineinruft, kommt es auch wieder heraus“, unterstreicht er. Dann sei die erste Genervtheit häufig schnell Geschichte.

Im Mai beginnt die Motorradsaison

Yvonne Schächtele verweist auf den Zeitpunkt der Aktion. Der Mai ist kein Zufall. Die Saison beginnt, viele steigen nach der Winterpause wieder aufs Motorrad. Nicht nur die Maschine muss wieder passen, auch der Mensch: Wie fühlt sich das Motorrad an? Sitzt die Kleidung noch? Sind Stiefel, Hose, Protektoren in Ordnung? Zugleich müssen sich Autofahrer wieder darauf einstellen, dass mehr Zweiräder unterwegs sind. „Leute, passt auf euch auf, passt aber halt auch immer auf die anderen auf“, appelliert die Polizeihauptkommissarin. Ohne gegenseitige Rücksichtnahme gehe es im Straßenverkehr nicht.

Auf dem Parkplatz setzt sich unterdessen der Rhythmus fort: herauswinken, einweisen, Helm ab, Handschuhe aus, Papiere prüfen, um das Motorrad gehen. Manchmal bleibt es bei einem kurzen Gespräch. Manchmal wird aus einem Blick auf ein Bauteil ein Hinweis. Manchmal eine Mängelkarte. Und manchmal das Ende einer Fahrt, wenn die Weiterfahrt untersagt wird.

Während einige erst auf den Parkplatz gewinkt werden, starten andere wieder die Motoren. Helme werden aufgesetzt, Handschuhe übergezogen, Maschinen rollen vom Parkplatz zurück auf die Straße. Für die meisten geht der Freitagnachmittag weiter. Für den Fahrer mit dem abgefahrenen Hinterreifen führt der Weg nur noch nach Hause. Kein großes Drama. Nur eine rechtzeitige Unterbrechung, bevor aus zu wenig Profil ein echtes Risiko wird.