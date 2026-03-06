Spezialkräfte rücken am Abend an und durchsuchen mehrere Gebäude in Backnang, Auenwald und Sinsheim. Die Ermittler werden fündig – und zwei Männer landen vor dem Haftrichter.
Eine Gaststätte in Backnang (Rems-Murr-Kreis) rückt ins Visier der Ermittler – und am Ende klicken die Handschellen. Nach umfangreichen Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei am Mittwochabend mehrere Gebäude im Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus durchsucht. Zwei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.