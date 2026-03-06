Spezialkräfte rücken am Abend an und durchsuchen mehrere Gebäude in Backnang, Auenwald und Sinsheim. Die Ermittler werden fündig – und zwei Männer landen vor dem Haftrichter.

Eine Gaststätte in Backnang (Rems-Murr-Kreis) rückt ins Visier der Ermittler – und am Ende klicken die Handschellen. Nach umfangreichen Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei am Mittwochabend mehrere Gebäude im Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus durchsucht. Zwei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen gemeinsam mitteilen, standen insgesamt vier Männer im Alter zwischen 25 und 51 Jahren im Verdacht, aus einer Gaststätte in Backnang heraus mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Polizeiaktion in Backnang: Razzia mit Spezialkräften

Am Mittwochabend schlugen die Ermittler zu. Mit Unterstützung von Spezialkräften durchsuchte die Polizei sowohl die Gaststätte in Backnang als auch Wohnungen der Tatverdächtigen in Backnang, Auenwald und Sinsheim.

Dabei wurden die Beamten fündig: Sie stellten Marihuana und Kokain in „nicht geringer Menge“ sicher, wie es in der Pressemitteilung heißt. Außerdem entdeckten die Ermittler einen Bargeldbetrag im fünfstelligen Bereich sowie weitere mutmaßliche Beweismittel, die nun ausgewertet werden.

Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige

Für zwei der Beschuldigten hat die Aktion unmittelbare Folgen. Ein 28-Jähriger sowie ein 51 Jahre alter Mann wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Der Richter setzte die Haftbefehle in Vollzug. Beide Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder entlassen. Auch gegen sie wird jedoch weiter ermittelt. Ihnen droht nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.