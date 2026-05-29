Polizei wertet Unfallspuren aus: Neue Details zu B-14-Unfall: Fahrschulauto wohl von BMW touchiert
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Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

Nach dem Unfall auf der B14 bei Waiblingen gibt es neue Hinweise zum möglichen Hergang. Nach Polizeiangaben soll ein Fahrschulauto beim Spurwechsel von einem BMW übersehen worden sein.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 14 bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) am späten Mittwochabend, bei dem ein Fahrschulauto auf dem Dach liegen blieb, verdichten sich die Hinweise auf einen konkreten Hergang. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht die derzeitige Auswertung der Spurenlage davon aus, dass ein BMW beim Fahrstreifenwechsel ein Fahrschulauto übersehen und dieses touchiert hat.

 

In der Folge geriet das Fahrschulfahrzeug außer Kontrolle, prallte mehrfach gegen die Leitplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem Fiat 500. Das Fahrschulauto überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

„Man vermutet diesen Unfallhergang aufgrund der Sicherung von Spuren an den Fahrzeugen und auf der Fahrbahn“, so der Polizeisprecher. Der BMW-Fahrer war demnach vorausgefahren und soll beim Wechsel des Fahrstreifens das Fahrschulauto übersehen haben. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.

 