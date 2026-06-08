Der 53-Jährige Patrick Thömmes brach am Donnerstag mit seiner schwarzen Honda auf. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Was ist mit Patrick Thömmes geschehen? Seit Donnerstag, 4. Juni, wartet seine Lebensgefährtin Alexandra Kühne auf ein Lebenszeichen des 53-Jährigen, der mit seinem Motorrad von Weil der Stadt aus zu einer Tour in den Schwarzwald aufgebrochen war. Wie sie in ihrem mittlerweile tausende Male geteilten Suchaufruf auf Facebook schreibt, sei das Mobiltelefon ihres Partners an jenem Donnerstag um 9 Uhr im Funknetz nahe Seewald-Erzgrube eingeloggt gewesen. Seitdem habe es kein neues Signal gegeben.