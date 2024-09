Polizei sucht Zeugen in Kirchheim: Zwei Unbekannte sollen Elfjährige angegriffen haben

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall und hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagmorgen ist ein elfjähriges Mädchen vor eine Sporthalle in Kirchheim (Kreis Esslingen) offenbar von zwei Männern angegangen und herumgeschubst worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Link kopiert



In der Armbruststraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) haben am Donnerstagmorgen offenbar zwei unbekannte Männer ein elfjähriges Kind angegangen und herumgeschubst. Als einer der Männer zum Schlag ausholte, versetzte das Kind ihm den Angaben nach einen Tritt und flüchtete auf dem Fahrrad, berichtet eine Sprecherin der Polizei am Freitag.