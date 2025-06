Polizei Stuttgart

1 Die Polizei beantwortet Fragen von Eltern, deren Töchter oder Söhne den Beruf ergreifen wollen. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

Normalerweise ist es kein gutes Zeichen, wenn die Polizei Erziehungsberechtigte zum Gespräch bittet. Bei diesem Angebot geht es jedoch um die berufliche Zukunft des Nachwuchses.











Normalerweise ist Feuer unterm Dach, wenn die Polizei die Eltern zum Gespräch bittet. Denn dann hat der noch nicht volljährige Nachwuchs etwas ausgefressen. Nicht so in diesem Fall: Wenn die Polizei am Donnerstag, 10. Juli, zum Elternabend ins Polizeipräsidium Stuttgart bittet, dann sind das Eltern von Töchtern und Söhnen, die sich nicht nur gegen eine kriminelle Karriere entschieden haben, sondern für das totale Gegenteil: Sie wollen Gesetzeshüterinnen und -Hüter werden nach der Schule. Die Polizei informiert an diesem Abend die Erziehungsberechtigten über den Beruf – und was diese Berufswahl für den Nachwuchs bedeutet.