1 An der Rosenaustraße kommt am Gründonnerstag ein Mann ums Leben. Foto: S/MG / Schulz

Am Gründonnerstag ist ein 33-jähriger Mann bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bad Cannstatt ums Leben gekommen. Auf offener Straße sollen sich mehrere Personen gestritten haben. Die Polizei hält sich weiterhin bedeckt, um die Arbeit einer eigens eingerichteten Sonderkommission (Soko) nicht zu gefährden. Denn der oder die Täter sollen nicht wissen, was die Polizei bereits herausgefunden hat. Das steckt dahinter, wenn die Polizei sagt, sie könne „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts Neues über den Fall sagen. So hat sich die Polizei bisher weder dazu geäußert, wie viele Personen in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen, noch dazu, ob der Mann, der getötet wurde, aus der Gegend des Tatorts, der Rosenaustraße im Cannstatter Stadtteil Neckarvorstadt stammte. Auch Gerüchte, es soll bei dem Streit um Drogen gegangen sein, werden von den Ermittelnden nicht kommentiert.

Wie viele Personen waren beteiligt?

Insgesamt ist noch sehr wenig an die Öffentlichkeit gedrungen: Bis jetzt steht fest, dass es bei dem Streit zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Dabei soll der 33-jährige Mann am Donnerstag gegen 15.30 Uhr so schwer verletzt worden sein, unter anderem mit Messerstichen. Es sei aber auch auf ihn geschossen worden. Zeugen, die in der Nähe des Tatorts an der Rosenaustraße leben, schilderten seine Verletzungen und hatten Schüsse gehört. Die Polizei bestätigte, dass auch geschossen worden sei. Der 33-Jährige starb am Tatort, die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun, um sein Leben zu retten.

Eine Obduktion ist angeordnet

Welche Verletzungen schließlich zum Tode führten, die Messerstiche oder der Schuss, das soll nun eine Obduktion des Toten ergeben, die angeordnet wurde. Ob sie über die Osterfeiertage schon stattfand, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die Polizei hofft, dass Zeuginnen und Zeugen in der Straße, die von der viel befahrenen Neckartalstraße zur Altenburgstraße führt, etwas gesehen haben, was die Ermittelnden auf die richtige Spur bringen könnte. Wer die Tatverdächtigen oder den Streit beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Stuttgart unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden.