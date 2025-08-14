Polizei Reutlingen ermittelt: Unbekannte fangen Schaf aus Herde und trennen Kopf ab

Mehrere Täter holen nachts ein Schaf von einer Weide, töten es – und lassen den abgetrennten Kopf liegen. Die betroffenen Halter sind schockiert. Peta bietet 1000 Euro für Hinweise.
Die betroffenen Halter sind schockiert: In der Nacht von Montag auf Dienstag haben mehrere Unbekannte ein Schaf aus der umzäunten Weide im Reutlinger Stadtteil Römerschanze geholt, das Tier getötet und den abgetrennten Kopf liegen lassen. Der Körper des Schafs wurde etwa 100 Meter weiter an einem Feldrand gefunden, wie die Polizei Reutlingen mitteilte. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.