Polizei in Zuffenhausen: Polizeihund bei Festnahme eingesetzt – aggressiver 35-Jähriger verhaftet

1 Bei der Festnahme setzte die Polizei einen Diensthund ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen einen 35-Jährigen festgenommen, der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft und Polizisten bedroht haben soll.











Link kopiert



Ein 35-jähriger Mann hat am Montag mehrere Bewohner einer Unterkunft für Geflüchtete in Stuttgart-Zuffenhausen bedroht. Nachdem er einem Hausverbot vom Leiter der Unterkunft nicht nachkam, soll er sich auch den hinzu gerufenen Polizisten gegenüber aggressiv und bedrohlich verhalten haben, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einem gemeinsamen Bericht mit.