Polizei in Zuffenhausen: Polizeihund bei Festnahme eingesetzt – aggressiver 35-Jähriger verhaftet
Bei der Festnahme setzte die Polizei einen Diensthund ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen einen 35-Jährigen festgenommen, der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft und Polizisten bedroht haben soll.

Ein 35-jähriger Mann hat am Montag mehrere Bewohner einer Unterkunft für Geflüchtete in Stuttgart-Zuffenhausen bedroht. Nachdem er einem Hausverbot vom Leiter der Unterkunft nicht nachkam, soll er sich auch den hinzu gerufenen Polizisten gegenüber aggressiv und bedrohlich verhalten haben, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einem gemeinsamen Bericht mit.

 

Demnach war der Mann gegen 15.10 Uhr das erste Mal aufgefallen. Nachdem der Mann sich nicht beruhigte und auch das Hausverbot ignorierte, alarmierte der Leiter der Unterkunft an der Zazenhäuser Straße die Polizei.

Auch den Beamten gegenüber soll er dann aggressiv gegenüber gewesen sein. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Dabei setzten sie auch einen Diensthund gegen den 35-Jährigen ein. Er wurde im Anschluss in Untersuchungshaft genommen.

 