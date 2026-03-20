Polizei in Stuttgart

Zwar rangiert bei Rauschmitteln, deren Konsum zu Unfällen führt, Alkohol unangefochten auf Platz eins. Doch die Zunahme der Fahrten unter Drogeneinfluss bereitet der Polizei Sorgen.
Erst am Montag ist es wieder passiert – wenn auch unfallfrei: Ein Mann saß offenbar zugedröhnt am Steuer. In Schlangenlinien fuhr er über die Gegenfahrbahn, bremste durch seine gefährliche Fahrweise andere Verkehrsteilnehmende aus. Die Polizei konnte ihn stoppen, nahm ihm den Führerschein ab und schickte den Autofahrer zur Blutentnahme.