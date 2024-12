1 Die Rotenwaldstraße und die Wildparkstraße mussten wegen des Vorfalls gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott via www.imago-images.de

In Stuttgart ist an Heiligabend ein Linienbus der Linie 91 stecken geblieben. Zuvor hatte sich der Fahrer offenbar verfahren und deshalb versucht zu wenden.











Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten, nachdem am Dienstagabend in der Wildparkstraße in Stuttgart ein Bus stecken geblieben ist. Der 55-jährige Fahrer war zuvor mit dem Bus der Linie 91 falsch herum in die Wildparkstraße eingefahren, berichtet die Polizei.