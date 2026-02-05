Billie Eilish nutzte ihre Dankesrede bei den Grammys, um US-Bürger in ihren Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE zu bestärken. Dafür erhielt sie jedoch auch Kritik. Ihr Bruder Finneas verteidigt sie jetzt.
Der Singer-Songwriter Finneas O'Connell (28) hat seine Schwester Billie Eilish (24) für ihre Rede bei den Grammys in Schutz genommen. Auf Kritik an ihrer Dankesrede, in der sie die US-Einwanderungsbehörde ICE kritisiert hatte, antwortete er auf der Plattform Threads mit deutlichen Worten. "Ich sehe viele sehr mächtige alte weiße Männer, die empört über das sind, was meine 24-jährige Schwester in ihrer Dankesrede gesagt hat. Wir können eure Namen buchstäblich in den Epstein-Akten sehen", schrieb er in einem Beitrag, den er auch in einer Instagram-Story teilte.