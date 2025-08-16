Politik: Spahn: Ohne Merz hätte Europa keine wahrnehmbare Stimme

In der Ukraine-Politik stellt sich Unions-Fraktionschef Spahn hinter Kanzler Merz. Spahn sieht die Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine in einer entscheidenden Phase.
Unions-Fraktionschef Jens Spahn sieht Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) als treibende Kraft in Europa bei den Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine. „Ohne Friedrich Merz hätte Europa in diesen Tagen keine einheitliche Haltung und damit keine wahrnehmbare Stimme“, sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es ist maßgeblich das Verdienst des Kanzlers, dass auch die USA zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit ist.“