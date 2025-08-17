Politik: Nach Gipfel mit Putin: Trump spricht von „großem Fortschritt“

Nach dem Gipfel mit Putin zeigt sich Trump optimistisch: „Großer Fortschritt“ – doch welche Zugeständnisse stehen wirklich im Raum?
Zwei Tage nach seinem Gipfel zur Ukraine mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt. „Großer Fortschritt“ im Hinblick auf Russland, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social und fügte hinzu: „Bleiben Sie dran!“ Nähere Angaben machte er nicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und eine ganze Reihe europäischer Spitzenpolitiker, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), werden am Montag mit Trump in Washington verhandeln.