Pokalsieg gegen Stuttgarter Kickers: Großaspachs Kleinschrodt nach Partie attackiert und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Nach dem Pokalsieg bei den Blauen will Sonnenhof-Stürmer Kleinschrodt mit seinen Eltern zum Auto – und wird dabei überfallen. Die Kickers sind schockiert, die Polizei sucht Zeugen.
Nach der 1:4-Niederlage der Stuttgarter Kickers im Finale des WFV-Pokals gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist es zu einem brutalen Überfall auf den Großaspacher Stürmer Michael Kleinschrodt gekommen. Demnach wurde der 30-Jährige auf dem Weg zum Parkplatz des Gazi-Stadions von mehreren Personen in Kickers-Trikots abgepasst, attackiert und ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt flüchten, die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen – und die Stuttgarter Kickers zeigen sich tief erschüttert.