Pokalfinale in Stuttgart: So fieberten die VfB-Fans mit ihrem Team beim Public Viewing mit

So fieberten die VfB-Fans mit ihrem Team beim Public Viewing mit

36 Die VfB-Fans litten mit ihrem Team. Foto: Ferdinando Iannone

Am Ende sollte es nicht sein. Der VfB Stuttgart hat das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München verloren. Beim Public Viewing fieberten Tausende Fans mit. Wir haben die Bilder.











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Es war angerichtet – und lief in der ersten Halbzeit auch erstaunlich gut. Der VfB Stuttgart bot dem FC Bayern München im Finale um den DFB-Pokal die Stirn und zeigte in den ersten 45 Minuten im Berliner Olympiastadion eine ganz starke Leistung. In der Heimat fieberten 18.000 Fans beim Public Viewing beim Mercedes-Benz-Museum mit.