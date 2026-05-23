Pokalfinale in Stuttgart: So fieberten die VfB-Fans mit ihrem Team beim Public Viewing mit
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Die VfB-Fans litten mit ihrem Team. Foto: Ferdinando Iannone

Am Ende sollte es nicht sein. Der VfB Stuttgart hat das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München verloren. Beim Public Viewing fieberten Tausende Fans mit. Wir haben die Bilder.

Es war angerichtet – und lief in der ersten Halbzeit auch erstaunlich gut. Der VfB Stuttgart bot dem FC Bayern München im Finale um den DFB-Pokal die Stirn und zeigte in den ersten 45 Minuten im Berliner Olympiastadion eine ganz starke Leistung. In der Heimat fieberten 18.000 Fans beim Public Viewing beim Mercedes-Benz-Museum mit.

 

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Am Samstag platzt Stuttgart aus allen Nähten. Auf dem Schlossplatz steigt das SWR-Sommerfestival, im Neckarpark das Public Viewing zum VfB-Pokalfinale. Wir sind live dabei.

In der zweiten Halbzeit sorgte das Tor von Harry Kane dann aber für einen Bruch im Spiel der Schwaben. Der Engländer wurde zum entscheidenden Mann im Finale und steuerte noch zwei weitere Treffer zum 3:0 für die Bayern bei. Der VfB konnte seinen Titel somit nicht verteidigen.

Über 90 Minuten fieberten die Fans mit. Am Ende gab es viele enttäuschte Gesichter im Neckarpark. Wir haben die Bilder vom Public Viewing in unserer Bildergalerie zusammengefasst.

 