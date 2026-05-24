Spielunterbrechung nach Fan-Aktionen beim DFB-Pokalfinale: Alexander Wehrle lobt dennoch die Unterstützung der Anhänger und hofft auf einen störungsfreien Ablauf in Zukunft.
Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat auf den kollektiven Protest der Fans der Schwaben und des FC Bayern München beim DFB-Pokalfinale (0:3) mit gemäßigten Tönen reagiert. „Generell ist es so, dass wir die Fan-Kultur unterstützen“, sagte er. „Klar ist aber auch, ich wünsche mir, dass es nicht zu Spielunterbrechungen führt, weil der Fußball schon die 90 Minuten im Mittelpunkt stehen sollte.“