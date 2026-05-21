Pokalfinale des VfB Stuttgart: „Klassik trifft Kurve“ – live mit den VfB-Fans im Olympiastadion

Das Erfolgskonzert aus der Liederhalle erobert die große Fußballbühne: So wird das Stuttgarter Kammerorchester in Berlin im Stadion vor dem Anpfiff mit den VfB-Fans spielen.
Das Konzert „Klassik trifft Kurve“, eine Co-Produktion des Stuttgarter Kammerorchesters mit dem VfB und seiner Fankurve, vertreten durch das Commando Cannstatt, ist im März ein großer, innovativer Erfolg gewesen. Die Mischung aus klassischer Musik und Stadiongesängen war eine komplett neue – und löste beim Publikum, darunter auch VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß, echte Begeisterung aus.