Zukunft der Region: Rüstungsindustrie im Rampenlicht

Hilft die Produktion von Rüstungsgütern einem Land in der Automobilkrise? Darum geht es beim Podium „Zukunft der Region“ der Stuttgarter Zeitung, Roland Berger und L-Bank.
Alle wollen in die Rüstungsindustrie. Wirklich alle? Zumindest beschäftigt sich eine Großzahl an Unternehmen, die aktuell auf anderem, gleichwohl verwandten wirtschaftlichen Boden stehen, mit dieser Perspektive. Der Ditzinger Laserkonzern Trumpf brach bereits Ende Oktober 2025 mit seiner bisherigen Linie, sich nicht an Rüstungsprojekten zu beteiligen und kündigte an, in die Drohnenabwehr mit Laserwaffen einzusteigen. Die Konzernspitze des Technologiekonzerns Bosch hat sich kürzlich dazu bekannt, einen Beitrag zur Verteidigung zu leisten - ohne gleich zum Waffenhersteller zu werden. Ganz frisch haben nun Mercedes-Benz und das Münchner Drohnen-Start-Up Tytan Technologies eine Absichtserklärung unterzeichnet, künftig zusammenarbeiten zu wollen.