Podcast zum VfB Stuttgart: Wie der VfB den Celtic Park verstummen ließ

In der 392. Folge sprechen Philipp Maisel und Carlos Ubina über den Sieg des VfB gegen Celtic Glasgow und blicken voraus auf das Bundesligaduell am Sonntag gegn Heidenheim.











Auf einmal war es still im Paradise. In der 392. Folge des PodCannstatt, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet, sprechen Philipp Maisel und Carlos Ubina über den klaren Sieg des VfB im Hinspiel der Europa-League-Play-offs gegen Celtic Glasgow. Außerdem richten sie den Blick auf die VfB-Frauen sowie die Nachwuchsmannschaften des Vereins und schauen voraus auf das Bundesligaduell gegen 1. FC Heidenheim am Sonntag. Viel Spaß beim Hören!