Podcast zum VfB Stuttgart: Was die Daten über das VfB-Spiel aussagen
In der 363. Folge sprechen Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage gegen Freiburg und das kommende Spiel gegen St. Pauli.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 363. Folge sprechen Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage des VfB in Freiburg und analysieren was die Daten darüber verraten. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie gegen den FC St. Pauli.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #SCFVfB 00:00:58

• Blick auf die Daten 00:18:32

• NLZ-News & Frauen 00:33:03

• Ausblick #VfBSTP 00:36:39

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

